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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3,5 м х 8 см 5508 A, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (81586) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (5)
165,00
Економія: -61,20 грн
103,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (3)
141,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (3)
141,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (3)
141,18 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Всього: упаковка (1)
83,00
Економія: -14,00 грн
69,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
83,00
Економія: -14,00 грн
69,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (1)
59,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
142,26 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
83,00
Економія: -14,00 грн
69,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (3)
142,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Шевченка, 107/2
Всього: упаковка (3)
141,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
Всього: упаковка (2)
143,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (3)
141,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-А
Всього: упаковка (1)
141,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (2)
141,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (3)
141,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (3)
141,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (2)
142,33 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
89,00
Економія: -18,00 грн
71,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (3)
142,87 грн