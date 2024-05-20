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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3 м х 8 см 5508 A, №1 - Львів (81585) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (4)
139,00
Економія: -46,50 грн
92,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (8)
139,00
Економія: -46,50 грн
92,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
89,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (6)
139,00
Економія: -46,50 грн
92,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (4)
111,00
Економія: -18,50 грн
92,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (3)
115,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
95,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (5)
139,00
Економія: -46,50 грн
92,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (4)
111,00
Економія: -18,50 грн
92,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (8)
139,00
Економія: -46,50 грн
92,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (6)
115,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (5)
115,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (6)
115,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
94,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (6)
115,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
93,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (4)
139,00
Економія: -46,50 грн
92,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (3)
115,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (2)
139,00
Економія: -46,50 грн
92,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
99,40 грн