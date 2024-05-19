БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2,5 м х 8 см 5508 A, №1 - Київ (81584) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 163 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, пл. Бесарабська, 7
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Всього: упаковка (4)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, пл. Львівська, 8-Б
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 55
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20