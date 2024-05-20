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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2 м х 8 см 5508 A, №1 - Одеса (81583) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
78,72 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
55,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (3)
80,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Космонавтів, 1
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
70,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
Всього: упаковка (6)
80,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (4)
80,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (3)
78,18 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
71,00 грн
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (5)
80,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95
Всього: упаковка (4)
80,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
Всього: упаковка (6)
80,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Крилова, 13
Всього: упаковка (6)
80,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
Всього: упаковка (5)
80,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
Всього: упаковка (4)
80,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
78,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
78,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
Всього: упаковка (1)
78,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 77-А
Всього: упаковка (4)
80,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
78,89 грн