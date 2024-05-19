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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2 м х 8 см 5508 A, №1 - Київ (81583) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
78,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
78,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
80,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
78,04 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
94,00
Економія: -30,00 грн
64,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
79,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
78,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
79,07 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (1)
94,00
Економія: -30,00 грн
64,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
78,21 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (4)
94,00
Економія: -30,00 грн
64,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
78,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Всього: упаковка (4)
80,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Всього: упаковка (2)
78,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
78,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братиславська, 26
Всього: упаковка (6)
80,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (5)
78,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (3)
78,85 грн