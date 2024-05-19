БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2 м х 8 см 5508 A, №1 - Київ (81583) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 40 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братиславська, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б