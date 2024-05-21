БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 1,5 м х 8 cм 5508 A, №1 - Запоріжжя (81582) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Всього: упаковка (5)
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Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Аптека доброго дня
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
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Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 9
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 145
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174