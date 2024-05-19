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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3,5 м х 10 см 5510 A, №1 - Харків (81581) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (3)
225,00
Економія: -62,40 грн
162,60 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
114,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
106,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Всього: упаковка (1)
150,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
Всього: упаковка (1)
150,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 31
Всього: упаковка (1)
150,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
150,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
150,51 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (14)
150,51 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Максимовича, 11
Всього: упаковка (2)
150,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 18
Всього: упаковка (1)
150,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Шкільна, 1
Всього: упаковка (1)
150,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
150,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом