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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3 м х 10 см 5510 A, №1 - Запоріжжя (81580) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
165,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
196,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (3)
196,65 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (3)
198,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (3)
197,36 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (9)
165,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (3)
196,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
196,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (2)
196,76 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (11)
165,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (3)
198,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (3)
196,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (3)
197,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (3)
196,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шевченка, 107/2
Всього: упаковка (3)
196,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (3)
197,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Білаша Олександра, 2-Г
Всього: упаковка (1)
196,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (3)
196,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (1)
197,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 43
Всього: упаковка (1)
165,00 грн