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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3 м х 10 см 5510 A, №1 - Одеса (81580) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
196,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
196,83 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
165,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
161,35
Економія: -4,84 грн
156,51 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
161,35
Економія: -4,84 грн
156,51 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (3)
196,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
197,37 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2)
161,35
Економія: -4,84 грн
156,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (2)
196,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (3)
197,82 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (1)
165,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
197,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
196,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (3)
198,14 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (11)
165,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (2)
196,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 71
Всього: упаковка (1)
165,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (3)
197,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (3)
196,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (3)
198,02 грн