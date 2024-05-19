БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3 м х 10 см 5510 A, №1 - Київ (81580) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 56 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П