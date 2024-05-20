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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2,5 м х 10 см 5510 A, №1 - Одеса (81579) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
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Відчинено Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
Всього: упаковка (1)
114,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
Всього: упаковка (1)
118,80 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Всього: упаковка (1)
108,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
109,30 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
118,80 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
117,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
114,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
Всього: упаковка (1)
107,52 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Перемишльська, 3
Всього: упаковка (1)
107,52 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (1)
138,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
107,52 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом