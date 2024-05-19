БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2,5 м х 10 см 5510 A, №1 - Київ (81579) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
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Відчинено Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
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Львів, вул. Навроцького, 23
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
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Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
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Городок, вул. Коцюбинського, 18
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Перемишльська, 3
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом