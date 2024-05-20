БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2 м х 10 см 5510 A, №1 - Одеса (81578) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В