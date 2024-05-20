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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2 м х 10 см 5510 A, №1 - Львів (81578) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
91,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (2)
78,50
Економія: -2,36 грн
76,14 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
95,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
107,55
Економія: -3,23 грн
104,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (2)
107,55
Економія: -3,23 грн
104,32 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
86,03 грн
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
95,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: упаковка (1)
93,20 грн
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
95,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (1)
86,03 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
95,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
87,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Максимовича, 11
Всього: упаковка (1)
91,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
91,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Морозна, 21
Всього: упаковка (1)
86,03 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
86,03 грн
В інших містах:
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 31
Всього: упаковка (2)
95,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
Всього: упаковка (1)
86,03 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рудки, вул. Самбірська, 6
Всього: упаковка (1)
86,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (2)
107,55
Економія: -3,23 грн
104,32 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: упаковка (1)
86,03 грн