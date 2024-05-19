БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2 м х 10 см 5510 A, №1 - Харків (81578) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 45 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 90
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Всього: упаковка (5)
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Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сумська, 110
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Космічна, 25