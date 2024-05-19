БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ 1,5 м х 8 cм середньої розтяжності, №1 - Київ (81147) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом