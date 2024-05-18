БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ 1 м х 8 см середньої розтяжності, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (81146) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 10
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Банилів, вул. Гостинець, 114-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Добромиль, пл. Ринок, 2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом