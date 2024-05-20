Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х80х5 5 м х 8 см, №1 - Одеса (526329) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: упаковка (1)
125,38
Економія: -21,58 грн
103,80 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Стрітенська, 21
Всього: упаковка (3)
113,85
Економія: -15,09 грн
98,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Маяковського, 3
Всього: упаковка (4)
116,91
Економія: -13,46 грн
103,45 грн
Медпрепарати
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
Всього: упаковка (2)
126,61
Економія: -21,94 грн
104,67 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 22
Всього: упаковка (2)
117,80
Економія: -3,90 грн
113,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
127,26
Економія: -22,59 грн
104,67 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (2)
124,18
Економія: -8,84 грн
115,34 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (2)
116,79
Економія: -13,41 грн
103,38 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
95,00
Економія: -13,00 грн
82,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
Всього: упаковка (2)
126,84
Економія: -12,58 грн
114,26 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (3)
125,99
Економія: -14,24 грн
111,75 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (2)
114,27
Економія: -10,47 грн
103,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (1)
117,29
Економія: -13,89 грн
103,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (1)
115,74
Економія: -12,36 грн
103,38 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (1)
97,00
Економія: -19,00 грн
78,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1)
125,46
Економія: -17,19 грн
108,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (2)
124,61
Економія: -11,42 грн
113,19 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
112,45
Економія: -8,64 грн
103,81 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (3)
116,57
Економія: -13,12 грн
103,45 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
Всього: упаковка (1)
123,03
Економія: -19,23 грн
103,80 грн