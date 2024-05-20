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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х80х5 5 м х 8 см, №1 - Львів (526329) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
128,11
Економія: -13,37 грн
114,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
112,16
Економія: -14,82 грн
97,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
111,41
Економія: -7,32 грн
104,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
123,30
Економія: -14,36 грн
108,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
125,20
Економія: -11,89 грн
113,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (3)
110,55
Економія: -9,01 грн
101,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
115,31
Економія: -11,87 грн
103,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
113,73
Економія: -12,96 грн
100,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
111,68
Економія: -14,02 грн
97,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
114,46
Економія: -18,84 грн
95,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
111,58
Економія: -11,13 грн
100,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
128,11
Економія: -20,32 грн
107,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (2)
125,87
Економія: -8,37 грн
117,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
114,51
Економія: -10,71 грн
103,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
118,29
Економія: -14,87 грн
103,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
118,36
Економія: -14,61 грн
103,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
118,81
Економія: -15,05 грн
103,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
110,72
Економія: -6,20 грн
104,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
123,92
Економія: -6,42 грн
117,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (2)
126,54
Економія: -9,04 грн
117,50 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом