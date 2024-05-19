БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х80х5 5 м х 8 см, №1 - Київ (526329) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Свк фарм
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Київ, вул. Драгоманова, 6/1
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Київ, вул. Гришка Михайла, 6
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Київ, вул. Лісківська, 12/1
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Київ, вул. Каменська, 120
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Вишневе, вул. Святоюріївська, 10/2
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Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
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Буча, пров. Тихого Олекси, 4
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Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
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Житомир, вул. Київська, 39
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Пирятин, вул. Соборна, 16
Авк фарм
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Коростень, вул. Грушевського, 20
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Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 3
Авк фарм
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Бердичів, вул. Європейська, 128
Авк фарм
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Бердичів, вул. Раскової, 1