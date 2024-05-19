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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х80х5 5 м х 8 см, №1 - Київ (526329) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
126,24
Економія: -12,93 грн
113,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (2)
101,85
Економія: -5,55 грн
96,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (2)
125,13
Економія: -12,42 грн
112,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (2)
123,90
Економія: -15,63 грн
108,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Всього: упаковка (1)
113,96
Економія: -14,26 грн
99,70 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
99,00
Економія: -2,97 грн
96,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (2)
127,85
Економія: -17,66 грн
110,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (2)
112,68
Економія: -9,33 грн
103,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
128,17
Економія: -13,43 грн
114,74 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 10/2
Всього: упаковка (1)
116,84
Економія: -13,05 грн
103,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
Всього: упаковка (2)
124,38
Економія: -7,48 грн
116,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (2)
127,24
Економія: -12,98 грн
114,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Всього: упаковка (2)
124,32
Економія: -15,09 грн
109,23 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (2)
127,20
Економія: -17,01 грн
110,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 39
Всього: упаковка (1)
117,26
Економія: -13,86 грн
103,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Пирятин, вул. Соборна, 16
Всього: упаковка (2)
112,66
Економія: -9,30 грн
103,36 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
Всього: упаковка (1)
97,00
Економія: -2,91 грн
94,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 3
Всього: упаковка (2)
118,45
Економія: -15,00 грн
103,45 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
97,00
Економія: -2,91 грн
94,09 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
Всього: упаковка (1)
78,00
Економія: -2,34 грн
75,66 грн