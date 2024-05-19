БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х80х5 5 м х 8 см, №1 - Харків (526329) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Чугуїв, вул. Торгова, 1
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Чугуїв, вул. Музейна, 9
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Богодухів, пл. Незалежності, 18
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Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
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Лозова, вул. Благовіщенська, 15
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Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
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Суми, вул. Британська, 23
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Суми, вул. Іллінська, 12
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Суми, вул. Іллінська, 49-А
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Всього: упаковка (2)
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Павлоград, вул. Центральна, 27-А
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Павлоград, вул. Центральна, 59
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30