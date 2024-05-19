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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х80х5 5 м х 8 см, №1 - Харків (526329) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
124,10
Економія: -20,30 грн
103,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
122,67
Економія: -18,82 грн
103,85 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (2)
127,45
Економія: -23,72 грн
103,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (2)
111,41
Економія: -8,05 грн
103,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
117,60
Економія: -13,87 грн
103,73 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (2)
112,79
Економія: -8,92 грн
103,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (3)
115,11
Економія: -11,31 грн
103,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (2)
125,34
Економія: -14,81 грн
110,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (2)
114,56
Економія: -11,20 грн
103,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Всього: упаковка (4)
115,97
Економія: -12,18 грн
103,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
123,05
Економія: -19,20 грн
103,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 23
Всього: упаковка (2)
104,07
Економія: -15,90 грн
88,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (1)
116,98
Економія: -13,22 грн
103,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
104,96
Економія: -10,71 грн
94,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (2)
125,13
Економія: -14,94 грн
110,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (2)
125,24
Економія: -11,45 грн
113,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (2)
124,07
Економія: -16,76 грн
107,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
Всього: упаковка (1)
111,93
Економія: -8,12 грн
103,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: упаковка (2)
113,03
Економія: -9,67 грн
103,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Всього: упаковка (2)
124,95
Економія: -11,16 грн
113,79 грн