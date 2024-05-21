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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х100х5 5 м х 10 см, №1 - Запоріжжя (526328) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
152,06 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
144,22
Економія: -14,21 грн
130,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (3)
122,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
151,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
152,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
111,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
154,79
Економія: -13,52 грн
141,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
152,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
151,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
116,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (2)
152,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2)
151,13 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
129,00
Економія: -16,00 грн
113,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
151,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
122,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
151,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
151,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
150,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
150,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (2)
150,43 грн