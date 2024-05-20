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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х100х5 5 м х 10 см, №1 - Львів (526328) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
111,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
156,85
Економія: -22,20 грн
134,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
153,01
Економія: -15,27 грн
137,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
157,07
Економія: -24,92 грн
132,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (2)
133,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
151,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
145,14
Економія: -17,91 грн
127,23 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (2)
151,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (2)
152,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (2)
151,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
150,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (1)
141,62
Економія: -11,86 грн
129,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
150,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (2)
151,82
Економія: -10,26 грн
141,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
150,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (1)
151,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (1)
151,45 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
111,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (4)
152,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (2)
122,49 грн