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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х100х4 4 м х 10 см, №1 - Запоріжжя (526326) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
112,53
Економія: -11,08 грн
101,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
123,20
Економія: -10,76 грн
112,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (2)
71,91 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (2)
114,00
Економія: -17,00 грн
97,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (2)
96,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (2)
79,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (2)
122,53
Економія: -10,09 грн
112,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (2)
79,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (1)
71,91 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
57,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
79,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
79,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (1)
79,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
Всього: упаковка (1)
118,12
Економія: -16,98 грн
101,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Всього: упаковка (3)
79,07 грн
В інших містах:
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 10
Всього: упаковка (2)
79,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174
Всього: упаковка (2)
92,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Дворцова, 2
Всього: упаковка (1)
97,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (1)
97,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Героїв, 37
Всього: упаковка (2)
92,02 грн