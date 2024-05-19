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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х100х4 4 м х 10 см, №1 - Київ (526326) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
92,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
92,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
92,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
82,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
83,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (2)
97,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
95,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (2)
83,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
51,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (2)
97,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Всього: упаковка (1)
83,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
Всього: упаковка (1)
83,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (1)
97,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Всього: упаковка (2)
79,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
83,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Всього: упаковка (1)
83,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
83,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 40
Всього: упаковка (1)
79,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (2)
95,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
83,90 грн