БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х100х4 4 м х 10 см, №1 - Харків (526326) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
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Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
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Харків, шосе Салтівське, 262-А
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Харків, просп. Ювілейний, 89
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Харків, просп. Тракторобудівників, 160
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
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Пісочин, вул. Квартальна, 14
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Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
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Дергачі, вул. Вокзальна, 70
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Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2