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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х100х4 4 м х 10 см, №1 - Харків (526326) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
92,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
79,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
113,78
Економія: -12,42 грн
101,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (2)
79,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
79,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
110,38
Економія: -9,47 грн
100,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (2)
79,07 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (2)
79,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (2)
96,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (2)
83,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (1)
124,40
Економія: -23,27 грн
101,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (2)
97,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
83,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
Всього: упаковка (2)
83,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Всього: упаковка (2)
110,18
Економія: -8,83 грн
101,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (2)
97,60 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, вул. Квартальна, 14
Всього: упаковка (2)
90,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
79,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Всього: упаковка (2)
97,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
Всього: упаковка (2)
79,07 грн