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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х80х2,5 2,5 м х 8 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (526322) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (4)
40,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (2)
55,50
Економія: -1,66 грн
53,84 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (2)
36,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-Б
Всього: упаковка (1)
45,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (3)
65,00 грн
Екостатус
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Бабинці, вул. Заводська, 47
Всього: упаковка (1)
63,70 грн
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
54,33 грн
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Пулини, вул. Незалежності, 6-А
Всього: упаковка (2)
54,33 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корець, пл. Київська, 11
Всього: упаковка (1)
54,33 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
54,33 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
Всього: упаковка (1)
53,18 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Клесів, вул. Центральна, 4-А
Всього: упаковка (1)
56,64 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
Всього: упаковка (1)
54,33 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
Всього: упаковка (2)
54,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Квасилів, вул. Рівненська, 1
Всього: упаковка (1)
54,33 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (2)
54,33 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 35
Всього: упаковка (1)
54,33 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Київська, 15
Всього: упаковка (1)
54,33 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
54,33 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
Всього: упаковка (1)
54,33 грн