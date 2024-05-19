БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х100х2 2 м х 10 см, №1 - Харків (526320) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 34 аптеках
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Мед-сервіс
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Харків, вул. Героїв Праці, 17
Мед-сервіс
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Харків, шосе Салтівське, 262-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б