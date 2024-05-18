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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х80х1,5 1,5 м х 8 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (526319) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
39,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
34,44
Економія: -2,26 грн
32,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
Всього: упаковка (1)
34,55
Економія: -4,58 грн
29,97 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (1)
34,75
Економія: -2,45 грн
32,30 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
38,00
Економія: -9,00 грн
29,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (2)
38,00
Економія: -9,00 грн
29,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
29,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Всього: упаковка (1)
38,50
Економія: -6,16 грн
32,34 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (1)
45,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лохвиця, вул. Героїв України, 14-К/2
Всього: упаковка (1)
31,00 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
Всього: упаковка (1)
34,49
Економія: -1,11 грн
33,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (1)
32,47
Економія: -4,29 грн
28,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (1)
34,10 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: упаковка (2)
37,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/2
Всього: упаковка (2)
30,40
Економія: -6,30 грн
24,10 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (3)
37,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
34,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (2)
35,28
Економія: -3,14 грн
32,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
32,10 грн