Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х100х1 1 м х 10 см, №1 - Одеса (526316) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека tas
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (2)
28,81 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
37,83
Економія: -2,23 грн
35,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (1)
30,25 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
Всього: упаковка (2)
36,56
Економія: -4,48 грн
32,08 грн
Аптека tas
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (1)
28,81 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
34,57 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (3)
29,49 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Всього: упаковка (2)
32,44 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Всього: упаковка (2)
31,69 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19-Б
Всього: упаковка (1)
34,25
Економія: -3,71 грн
30,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
Всього: упаковка (1)
29,49 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Всього: упаковка (1)
28,81 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
28,81 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (2)
29,49 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
Всього: упаковка (1)
29,49 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Всього: упаковка (1)
28,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
32,44 грн
Медпрепарати
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
Всього: упаковка (1)
34,59
Економія: -1,99 грн
32,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
Всього: упаковка (2)
28,81 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
Всього: упаковка (1)
29,49 грн