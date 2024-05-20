БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х100х1 1 м х 10 см, №1 - Одеса (526316) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека tas
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Медпрепарати
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г