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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х100х1 1 м х 10 см, №1 - Львів (526316) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (3)
32,44 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
33,95
Економія: -1,63 грн
32,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
28,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
36,68
Економія: -3,54 грн
33,14 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (2)
33,77
Економія: -3,13 грн
30,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (1)
29,66 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Всього: упаковка (2)
29,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (1)
28,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (1)
37,41
Економія: -2,92 грн
34,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всього: упаковка (2)
29,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
31,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
28,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
28,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (1)
29,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (1)
29,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (2)
28,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Всього: упаковка (2)
32,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20
Всього: упаковка (1)
36,27
Економія: -3,89 грн
32,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Всього: упаковка (1)
30,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
29,49 грн