БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ELAST 5 м х 12 см середньої розтяжності, №1 - Львів (51755) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 17
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 29
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
Житомирліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом