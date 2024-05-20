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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ELAST 5 м х 12 см середньої розтяжності, №1 - Львів (51755) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 17
Всього: упаковка (1)
134,09 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 29
Всього: упаковка (1)
111,95 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
Всього: упаковка (1)
113,83 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
Всього: упаковка (1)
117,50 грн
Житомирліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
117,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом