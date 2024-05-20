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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ELAST 5 м х 8 см середньої розтяжності, №1 - Львів (51751) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Шевченка, 21-В
Всього: упаковка (2)
77,46 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Залізнична, 23
Всього: упаковка (1)
78,77 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 89
Всього: упаковка (1)
76,23 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
73,60 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 8
Всього: упаковка (1)
77,46 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом