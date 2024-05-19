БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ELAST 5 м х 8 см середньої розтяжності, №1 - Київ (51751) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Волиньфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ківерці, вул. Шевченка, 21-В
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 8
Еко аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Чортків, вул. Залізнична, 23
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ковель, вул. Незалежності, 89
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом