Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Здолбунів, вул. Шкільна, 27 Всього: упаковка (1) 73,60 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Ківерці, вул. Шевченка, 21-В Всього: упаковка (2) 77,46 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 8 Всього: упаковка (1) 77,46 грн

Еко аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Чортків, вул. Залізнична, 23 Всього: упаковка (1) 78,77 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Ковель, вул. Незалежності, 89 Всього: упаковка (1) 76,23 грн