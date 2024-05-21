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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ДВОМА АЛЮМІНІЄВИМИ КЛІПСАМИ-ЗАСТІБКАМИ 2 м х 8 см ЕК-2-80, №1 - Запоріжжя (500200) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 4
Всього: упаковка (1)
47,59 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
47,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 25
Всього: упаковка (1)
60,10
Економія: -15,31 грн
44,79 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом