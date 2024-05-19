БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ДВОМА АЛЮМІНІЄВИМИ КЛІПСАМИ-ЗАСТІБКАМИ 2 м х 8 см ЕК-2-80, №1 - Київ (500200) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
В інших містах:
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 25
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом