Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ківерці, вул. Шевченка, 21-В Всього: упаковка (1) 58,47 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Здолбунів, вул. Шкільна, 27 Всього: упаковка (2) 56,59 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Шацьк, вул. Героїв України, 6 Всього: упаковка (1) 61,38 грн