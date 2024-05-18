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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ELAST 5 м х 10 см високої розтяжності, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (49214) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (2)
56,59 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Шевченка, 21-В
Всього: упаковка (1)
58,47 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Шацьк, вул. Героїв України, 6
Всього: упаковка (1)
61,38 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом