Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 120 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Львів (437768) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
509,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
560,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
510,51 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
581,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (1)
558,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (5)
561,09 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (2)
493,38 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
507,05 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
557,81 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
509,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
512,66 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Курортна, 62
Всього: упаковка (1)
561,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 25-А
Всього: упаковка (1)
557,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 9
Всього: упаковка (1)
563,71 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
Всього: упаковка (1)
556,87 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
484,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2
Всього: упаковка (2)
577,00
Економія: -93,00 грн
484,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Всього: упаковка (2)
577,00
Економія: -93,00 грн
484,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Табірна, 42
Всього: упаковка (9)
484,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Всього: упаковка (2)
577,00
Економія: -93,00 грн
484,00 грн