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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 120 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Київ (437768) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
510,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
508,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
513,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
562,61 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (2)
577,00
Економія: -93,00 грн
484,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
503,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (3)
577,00
Економія: -93,00 грн
484,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
558,82 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (2)
577,00
Економія: -93,00 грн
484,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
563,66 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (2)
493,38 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (2)
577,00
Економія: -93,00 грн
484,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
Всього: упаковка (2)
577,00
Економія: -93,00 грн
484,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (2)
577,00
Економія: -93,00 грн
484,00 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (2)
493,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (2)
484,91 грн
Аптека вашої сім'ї
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (3)
493,38 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (2)
577,00
Економія: -93,00 грн
484,00 грн
Біокон
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 17
Всього: упаковка (2)
577,00
Економія: -93,00 грн
484,00 грн
Дешево
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 1
Всього: упаковка (2)
634,06 грн