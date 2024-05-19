БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 120 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Київ (437768) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 54 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Загорівська, 17/21
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека вашої сім'ї
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Біокон
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 17
Дешево
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 1