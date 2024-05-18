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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 120 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (437768) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (1)
559,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
564,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
561,28 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Всього: упаковка (2)
577,00
Економія: -93,00 грн
484,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
558,38 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (4)
563,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 22-А
Всього: упаковка (1)
507,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-И
Всього: упаковка (1)
509,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
486,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
518,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
561,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, м-н 3-й, -
Всього: упаковка (1)
484,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
510,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (1)
564,18 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Всього: упаковка (1)
589,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Пругла Дмитра, 14/2
Всього: упаковка (1)
561,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 20/10
Всього: упаковка (1)
493,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, вул. Бугайченко, 23
Всього: упаковка (1)
510,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
512,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (4)
509,27 грн