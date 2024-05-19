БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 120 мм х 3 м модель 2 Latex Free, №1 - Харків (437766) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Андріївка, вул. Центральна, 2-Б
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будищанська, 7-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 184