БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 120 мм х 0,6 м модель 2 Latex Free, №1 - Запоріжжя (437761) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом