Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Народна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16 Всього: упаковка (1) 31,00 грн Забронювати

Аптека є все, що лікар прописав Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Геніївка, вул. Вільховатка, 1 Всього: упаковка (1) 77,63 грн

Аптека є все, що лікар прописав Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Таранівка, вул. Харківська, 20-А Всього: упаковка (1) 67,50 грн