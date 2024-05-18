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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 120 мм х 0,6 м модель 2 Latex Free, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (437761) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
31,00 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (1)
67,50 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
Всього: упаковка (1)
77,63 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом