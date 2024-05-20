БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Одеса (437760) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, пров. Незалежності, 1-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6