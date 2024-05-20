Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Одеса (437760) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
425,31 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
461,83 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
425,49 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (2)
396,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
443,06 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
Всього: упаковка (1)
446,37 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, пров. Незалежності, 1-А
Всього: упаковка (2)
396,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
457,06 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
459,59 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
457,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (4)
423,94 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
441,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (1)
457,46 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
426,03 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
426,64 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
457,05 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
461,03 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
386,22 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
457,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
443,90 грн