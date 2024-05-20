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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Львів (437760) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
456,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (8)
424,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Всього: упаковка (2)
461,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (3)
465,74
Економія: -0,47 грн
465,27 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 120-А
Всього: упаковка (1)
462,73
Економія: -4,34 грн
458,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (6)
463,31
Економія: -2,54 грн
460,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (1)
425,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
403,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (12)
460,26 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (5)
461,62
Економія: -3,08 грн
458,54 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (1)
459,88 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 44/1
Всього: упаковка (1)
465,69 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 46-А
Всього: упаковка (4)
463,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 35
Всього: упаковка (3)
462,47
Економія: -3,77 грн
458,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 48
Всього: упаковка (1)
458,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Тлумач, вул. Винниченка, 84
Всього: упаковка (1)
465,70 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 21
Всього: упаковка (4)
466,35
Економія: -1,21 грн
465,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
423,92 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
476,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
455,62 грн