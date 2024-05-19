Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Харків (437760) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
423,94 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
424,96 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
423,41 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
456,47 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
424,31 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
460,66 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (5)
460,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
458,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (3)
515,96 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
424,57 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
426,35 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
518,58 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
425,08 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (4)
460,54 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
425,96 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
456,21 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
425,59 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
458,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
461,72 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (5)
456,88 грн