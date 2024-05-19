БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 3 м модель 2 Latex Free, №1 - Харків (437758) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (21)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
В інших містах:
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 184
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Сіті-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом