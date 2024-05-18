БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 3 м модель 2 Latex Free, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (437758) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 184
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Аптека
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Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Сіті-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом